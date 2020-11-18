У лікарнях Києва – 723 тяжких COVID-пацієнти

У стаціонарах медзакладів Києва від коронавірусу лікується 1961 особа, з них 32 дитини.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

"На жаль, ми бачимо, що збільшується в столиці кількість пацієнтів, яким потрібна госпіталізація. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікується 1961 хворий на коронавірус, з них 32 дитини", - повідомив Кличко.

Водночас, у важкому стані перебувають 723 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 1002 людини, а під апаратами ШВЛ - 31 хворий.

Мер також повідомив, що мобільні бригади медиків за минулу добу відібрали в пацієнтів удома 1 628 зразків біоматеріалу для тесту на коронавірус.

Він зазначив, що у столиці й надалі збільшують кількість тестувань на виявлення коронавірусу.

"Показник тестування в столиці найвищий в Україні і становить сьогодні понад 395 тестів на 100 тисяч мешканців", - сказав Кличко.

Як повідомлялося, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 53 855, за добу на коронавірус захворіли 1213 осіб.

В Україні станом на 18 листопада лабораторно підтверджені 570 153 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу 12 496.