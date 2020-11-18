Ліжка для хворих на COVID-19 у столиці заповнені на 52%

У лікарнях Києва заповненість ліжок, підготовлених для хворих на коронавірус, становить 52%.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Ми збільшуємо кількість ліжок, але ми також обмежені і не можемо постійно це робити. Заповненість ліжок в столиці майже 52%", - сказав Кличко.

За його словами, на сьогодні місто підготувало понад 4,5 тис. ліжок для прийому хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 53 855, за добу на коронавірус захворіли 1213 осіб.

В Україні станом на 18 листопада лабораторно підтверджені 570 153 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу 12 496.