На Київщині – 774 випадки коронавірусу, померли 15 людей

За добу на коронавірус захворіли 774 мешканці Київщини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"У Київській області за даними обласного лабораторного центру 17 листопада 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 26 561 випадок захворювання на коронавірус. У тому числі у 1 716 дітей та у 2267 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

За добу підтверджено 774 нові випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 49 дітей віком від 5 до 17 років. Із них 55 хворих госпіталізовано та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 719 осіб - на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).

За період епідемії із загальної кількості лабораторно підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 2 795 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 23 766 осіб. Одужали всього 10 345 осіб, з них 852 дитини віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужали 153 особи, у тому числі 10 дітей.

За період епідемії в Київській області від ускладнень, викликаних COVID-19 померли 586 хворих.

За добу надійшли повідомлення про 15 летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19 (померли 11 чоловіків та 4 жінки).

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 30 508 повідомлення про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 774 повідомлення про підозру. Встановлено медичне спостереження за 33 513 контактними особами.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення відмовитися від адаптивного карантину та встановити на території всієї країни обмеження помаранчевого рівня, також на три тижні вводиться карантин вихідного дня.

В Україні станом на 18 листопада лабораторно підтверджені 570 153 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу 12 496.