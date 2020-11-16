Карантин вихідного дня: на Київщині склали 98 протоколів на ТРЦ, магазини та сервіси

Карантин вихідного дня: на Київщині склали 98 протоколів на ТРЦ, магазини та сервіси

Укрінформ
У Київській області в період карантину вихідного дня проведено 793 перевірки суб'єктів господарювання - і у 98 закладах виявили порушення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОДА у Фейсбуці.

"Всього провели 793 перевірки суб'єктів господарювання, які показали, що більшість ТРЦ, магазинів та сервісів дотрималися постанови Кабміну, який розпорядився обмежити їхню роботу на вихідних. Однак були й порушення, по 98 складено адміністративні протоколи", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, виявлено такі порушення, як недотримання дистанції, перебування відвідувачів на території без масок або маски вдягнені так, що не покривають рот та ніс, недотримання протиепідемічних вимог та виконання додаткових обмежень у вихідні дні закладами громадського харчування, відсутні антисептики для рук, дезінфекційні засоби, не проводився температурний скринінг працівникам.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада запровадив карантин вихідного дня, згідно з яким у суботу та неділю забороняється робота закладів громадського харчування, фітнесцентрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюватимуть продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки і заклади, АЗС, СТО.

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