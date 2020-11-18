У Кременчуці на COVID-19 захворіли мер і депутати міськради

У Кременчуці на COVID-19 захворіли вдруге обраний міським головою Віталій Малецький і кілька депутатів міської ради.

Про це Малецький написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

Кременчуцький мер, який отримав позитивний тест на COVID-19, зазначив, що перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря.

"Зараз дуже напружений час, пов’язаний з підготовкою першої сесії Кременчуцької міської ради VIII скликання, але, на жаль, хвороба не запитує, коли приходить. Знаю, що хворіють ще декілька новообраних депутатів міської ради. Проте я працюю дистанційно і зроблю усе, щоб сесія відбулася відповідно до закону у заплановану дату", - зауважив Малецький.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 листопада лабораторно підтверджені 570 153 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу 12 496.