У Кременчуці на COVID-19 захворіли мер і депутати міськради
Укрінформ
У Кременчуці на COVID-19 захворіли вдруге обраний міським головою Віталій Малецький і кілька депутатів міської ради.
Про це Малецький написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.
Кременчуцький мер, який отримав позитивний тест на COVID-19, зазначив, що перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря.
"Зараз дуже напружений час, пов’язаний з підготовкою першої сесії Кременчуцької міської ради VIII скликання, але, на жаль, хвороба не запитує, коли приходить. Знаю, що хворіють ще декілька новообраних депутатів міської ради. Проте я працюю дистанційно і зроблю усе, щоб сесія відбулася відповідно до закону у заплановану дату", - зауважив Малецький.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 листопада лабораторно підтверджені 570 153 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу 12 496.