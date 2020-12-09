Ексголова ОДА Кучер отримав мандат депутата міськради Харкова

Разом з іншими новообраними депутатами він склав присягу на установчій сесії міської ради, передає Укрінформ.

Кучер у міській раді Харкова представлятиме партію "Слуга народу".

Під час першої сесії присягу склали 84 новообраних депутатів Харківської міської ради.

"За результатами виборів, 25 жовтня, у Харківську міську раду пройшли 6 політичних партій. Зокрема, 34 місця у міськраді займуть депутати "Блоку Кернеса – Успішний Харків". 19 – від "Опозиційної платформи – За життя". По 9 місць у - Європейської солідарності" та "Слуги народу". Сім – у "Партії Шарія", шість – у "Блоку Світличної "Разом!" і зараз вони складуть присягу", - зазначила з трибуни сесії голова міської ТВК Ольга Мозгова.

Як повідомлялося, Кучер перебував на посаді голови ОДА з 5 листопада 2019 року по 27 листопада 2020 року.

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27 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Айни Тимчук на посаду голови Харківської облдержадміністрації.

30 листопада Кучер заявив, що після звільнення з посади голови ОДА залишається у регіональній політиці, але розглядає «ряд запропонованих можливостей бути корисним Президентові у Києві».