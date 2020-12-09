Ексголова ОДА Кучер отримав мандат депутата міськради Харкова
Разом з іншими новообраними депутатами він склав присягу на установчій сесії міської ради, передає Укрінформ.
Кучер у міській раді Харкова представлятиме партію "Слуга народу".
Під час першої сесії присягу склали 84 новообраних депутатів Харківської міської ради.
"За результатами виборів, 25 жовтня, у Харківську міську раду пройшли 6 політичних партій. Зокрема, 34 місця у міськраді займуть депутати "Блоку Кернеса – Успішний Харків". 19 – від "Опозиційної платформи – За життя". По 9 місць у - Європейської солідарності" та "Слуги народу". Сім – у "Партії Шарія", шість – у "Блоку Світличної "Разом!" і зараз вони складуть присягу", - зазначила з трибуни сесії голова міської ТВК Ольга Мозгова.
Як повідомлялося, Кучер перебував на посаді голови ОДА з 5 листопада 2019 року по 27 листопада 2020 року.
27 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Айни Тимчук на посаду голови Харківської облдержадміністрації.
30 листопада Кучер заявив, що після звільнення з посади голови ОДА залишається у регіональній політиці, але розглядає «ряд запропонованих можливостей бути корисним Президентові у Києві».