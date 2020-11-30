Ексголова Харківської ОДА Кучер розглядає пропозиції роботи в Києві

Ексголова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер заявив, що після звільнення залишається в регіональній політиці, але наразі думає над пропозиціями роботи в столиці.

Як передає Укрінформ, про це Кучер написав у Телеграмі.

Він зазначив, що 30 листопада підписав розпорядження про припинення повноважень голови Харківської ОДА.

«Керуючись необхідністю збереження балансу в регіоні, Президент прийняв саме таке рішення. Нова керівниця ХОДА отримала картбланш на побудову нових взаємин центральної влади в регіоні. Мої побажання успіху Айні Тимчук, вона завжди може розраховувати на мою допомогу і підтримку. Як член команди Президента, готовий поступитися персональними інтересами заради спільної справи. Ніколи не порушував свої обіцянки, і очікую того ж по відношенню до себе», - заявив Кучер.

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Він додав, що залишається в харківських політичних процесах, але при цьому розглядає «ряд запропонованих можливостей бути корисним Президентові в Києві». Кучер пообіцяв озвучити остаточне рішення найближчим часом.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін на засіданні 25 листопада погодив звільнення Кучера з посади голови Харківської ОДА та затвердив кандидатуру Айни Тимчук. Президент Володимир Зеленський указ про призначення Тимчук підписав 27 листопада.

Олексій Кучер обіймав посаду голови ОДА трохи більше року.