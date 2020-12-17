Новообраний мер Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", де проходив лікування від коронавірусу.

Сам факт кореспонденту Укрінформу підтвердив директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

"Так, Геннадій Кернес помер. Поки без подробиць", - сказа Юрій Сидоренко.

Водночас, бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс у своєму телеграм-каналі написав: "Сьогодні вночі зупинилося велике добре серце мого найкращого друга Геннадія Кернеса. Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозне ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, мій друг".

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня перша сесія Харківської міськради 8-го скликання визнала відсутнього на сесії Геннадія Кернеса мером міста без прийняття присяги, посилаючись на те, що він уже складав присягу 24 листопада 2010 року як обраний мер Харкова.

25 жовтня на місцевих виборах Кернес набрав 60,34% голосів виборців і втреє був обраний Харківським міським головою.

У ніч на 16 вересня Кернеса літаком відправили до берлінської клініки "Шаріте" для лікування від коронавірусу. Останніми днями стало відомо, що у нього відмовили обидві нирки.