На сайті Президента з'явилися петиції щодо (не)надання Кернесу Героя України

На сайті Президента України зареєстровані електронні петиції про надання і ненадання померлому меру Харкова Геннадію Кернесу звання Героя України.

Обидві петиції зареєстровані 17 грудня, повідомляє Укрінформ.

Харківський адвокат Олександр Дрижанов пропонує Президенту України Володимиру Зеленському присвоїти (посмертно) звання Героя України меру Харкова Геннадію Кернесу, а також посприяти у встановленні йому пам’ятника. Петиції за добу набрали понад 500 голосів.

Громадянин Дрижанов просить надати Кернесу звання Героя України (посмертно) як "найкращому та видатному міському голові за всю історію міста Харкова та історію сучасної держави, та за вагомий внесок у розбудову органів місцевого самоврядування".

У Олександра Дрижанова є сторінка у Фейсбуці, де він продублював петиції. Там є також спільне фото з Кернесом і пост про те, що "почил друг и ориентир едва ли не каждой Харьковской семьи".

Наступного дня, 18 грудня, на сайті зареєстровано також петицію "Про неприсвоєння звання Героя України Харківському міському голові Геннадію Адольфовичу Кернесу (посмертно)". Підписант - Кислюк Едуард Миколайович; за неї проголосувало близько 150 осіб.

За правилами, для того, щоб петиції розглянув президент, кожна з них має набрати щонайменше по 25 тис. голосів.

Як повідомляв Укрінформ, вночі 17 грудня Харківський міський голова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", де проходив лікування від коронавірусу та ускладнень, викликаних інфекцією.

17 грудня на нараді у Харківській міській раді вирішено деякі питання похорону Кернеса. Він буде похований на Почесній алеї одного з міських кладовищ, відспівування відбудеться у кафедральному Благовіщенському соборі, громадянська панахида - у будівлі Харківського національного театру опери та балету ім. Лисенка.