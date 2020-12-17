Кернеса поховають на почесній алеї одного з кладовищ Харкова

Харківського міського голову Геннадія Кернеса, який вночі помер в берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, поховають на почесній алеї одного з харківських кладовищ.

Як передає Укрінформ, про це секретар Харківської міської ради Ігор Тєрєхов повідомив на нараді з організації похорону.

"Він буде похований на почесній алеї. Там, де найвидатніші харків'яни поховані, рішення прийняли разом з родиною", - зазначив Тєрєхов. При цьому він не сказав, про яке саме кладовище йдеться.

Не відповів секретар міськради і на питання про дату похорону. Можливо, це буде не понеділок-вівторок, як говорили раніше, а середа-четвер.

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Відспівування Кернеса пройде у Благовіщенському соборі, звідки буде організовано трансляцію. Прощання відбудеться у будівлі Харківського театру опери та балету.

"Ми очікуємо величезну кількість людей, потрібно зробити так, щоб виконувались всі карантинні заходи. Приблизно чотири години триватиме прощання", - сказав Тєрєхов.

Локації, де будуть проходити похоронні заходи, обстежують вибухотехніки.