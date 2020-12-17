Кернеса поховають на почесній алеї одного з кладовищ Харкова
Як передає Укрінформ, про це секретар Харківської міської ради Ігор Тєрєхов повідомив на нараді з організації похорону.
"Він буде похований на почесній алеї. Там, де найвидатніші харків'яни поховані, рішення прийняли разом з родиною", - зазначив Тєрєхов. При цьому він не сказав, про яке саме кладовище йдеться.
Не відповів секретар міськради і на питання про дату похорону. Можливо, це буде не понеділок-вівторок, як говорили раніше, а середа-четвер.
Відспівування Кернеса пройде у Благовіщенському соборі, звідки буде організовано трансляцію. Прощання відбудеться у будівлі Харківського театру опери та балету.
"Ми очікуємо величезну кількість людей, потрібно зробити так, щоб виконувались всі карантинні заходи. Приблизно чотири години триватиме прощання", - сказав Тєрєхов.
Локації, де будуть проходити похоронні заходи, обстежують вибухотехніки.