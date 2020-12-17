На Банковій висловили співчуття у зв'язку із смертю Кернеса

В Офісі Президента висловили співчуття близьким, родині та харків’янам у зв'язку із смертю харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Як передає Укрінформ, співчуття оприлюднено на сторінці Офісу Президенга у Фейсбуці.

Як зазначили в ОП, ставлення до Геннадія Кернеса в нашому суспільстві не було однозначним, оскільки він пройшов "такий шлях у житті, який точно виключає одностайність у його оцінках".

Водночас зауважили в Офісі Президента, у Кернеса було бачення розвитку свого міста, і саме як міський голова він працював, вкладаючи у Харків усі свої емоції та компетенції.

"Люди це цінували. Люди обирали саме його міським головою. Якщо наступний міський голова Харкова зможе забезпечити якість управління міським господарством і такий самий соціально орієнтований зміст міської політики, це буде мінімум того, що необхідно для пам’яті про мера Геннадія Кернеса", - вважають в ОП.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив співчуття рідним та близьким харківського міського голови

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Як повідомляв Укрінформ, 61-річний Кернес помер в ніч на 17 грудня у берлінській клініці "Шаріте", де проходив лікування від коронавірусу та ускладнень, викликаних інфекцією.

Мер Харкова у вересні захворів на COVID-19, після чого його приватним літаком транспортували до клініки "Шаріте" на лікування.

Водночас він балотувався на місцевих виборах 25 жовтня, на яких набрав 60,34% голосів виборців та був утрете обраний Харківським міським головою.