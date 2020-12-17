Кернеса збираються поховати у Харкові наступного тижня - міськрада

Харківського міського голову Геннадія Кернеса, який вночі помер в берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, орієнтовно, поховають у Харкові наступного тижня.

Як передає Укрінформ, про це секретар Харківської міської ради Ігор Терехов повідомив в ефірі каналу ZIK.

"Я о 14:00 буду проводити велику нараду з організації похорону в місті Харкові. Можу вам сказати, що похорони, орієнтовно, будуть або в понеділок (21 грудня - ред.), або у вівторок, все залежить від того, як німецька влада все оформить", - сказав Терехов.

За його словами, церемонію проведуть таким чином, щоб всі охочі змогли попрощатися з мером.

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Як повідомляв Укрінформ, вночі 17 грудня Харківський міський голова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", де проходив лікування від коронавірусу та ускладнень, викликаних інфекцією.

11 грудня стало відомо, що стан Кернеса різко погіршився через відмову обох нирок.

8 грудня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс після розмови з політиком написав у Телеграмі, що той планує повернутися в місто до 30 грудня, оскільки досі проходить лікування після коронавірусу: "Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року?".

7 грудня директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сідоренко заявив, що Кернес не встигає приїхати до Харкова на 9 грудня - першу сесію міськради нового скликання.

Під час виборів 25 жовтня Кернес набрав 60,34% голосів виборців та утретє був обраний Харківським міським головою.

Вночі 16 вересня Кернеса приватним літаком транспортували до берлінської клініки "Шаріте" на лікування від коронавірусу та запалення легенів.