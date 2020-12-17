У Харкові оголосили триденну жалобу через смерть Кернеса

У Харкові у зв’язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса оголошено триденну жалобу.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Ігор Терехов, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

"У зв’язку зі смертю Харківського міського голови Геннадія Кернеса 17, 18, 19 грудня оголошені днями жалоби в місті Харкові", - йдеться у повідомленні.

У ці дні буде приспущено Державний Прапор України та прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.

Також скасовуються усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Як повідомляв Укрінформ, 61-річний Кернес помер в ніч на 17 грудня у берлінській клініці "Шаріте", де проходив лікування від коронавірусу та ускладнень, викликаних інфекцією.

Мер Харкова ще у вересні захворів на COVID-19, після чого його приватним літаком транспортували до клініки "Шаріте" на лікування.

Водночас він балотувався на місцевих виборах 25 жовтня, на яких набрав 60,34% голосів виборців та був утрете обраний Харківським міським головою.