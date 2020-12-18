У Харкові жалоба за Кернесом триватиме два дні

Днями жалоби в Харкові у зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса оголошено 17 та 18 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

Згідно з розпорядженням, яке підписав секретар міської ради Ігор Терехов, у ці дні в місті буде приспущено Державний прапор України та прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.

Також скасовуються усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Раніше повідомлялося, що 17 грудня секретар Харківської міської ради Ігор Терехов підписав розпорядженя про оголошення днями жалоби 17, 18 та 19 грудня.

Харківський міський голова Геннадій Кернес помер уночі 17 грудня у берлінській клініці "Шаріте", куди його доправили 16 вересня приватним літаком для лікування від коронавірусу та ускладнень, спричинених інфекцією.

11 грудня стало відомо, що стан Кернеса різко погіршився чере відмову обох нирок.

На місцевих виборах 25 жовтня Геннадій Кернес набрав 60,34% голосів виборців та утретє був обраний Харківським міським головою.