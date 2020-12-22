Зеленський створив Раду з питань ФОПів в Офісі Президента

Президент Володимир Зеленський утворив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва та затвердив її положення.

Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ ублікований на сайті глави держави.

"Утворити Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва як консультативно-дорадчий орган при Президентові України", - ідеться в документі.

Зазначається, що Раду утворено "з метою сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади та суб'єктів малого підприємництва, їх громадських об'єднань".

Головою Ради призначено заступника керівника ОП Юлію Свириденко, яка має у п'ятиденний строк внести пропозиції щодо персонального складу.

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Водночас у пресслужбі Офісу Президента поінформували, що вже відбулося перше засідання Ради.

На ньому керівник ОП Андрій Єрмак закликав максимально швидко організувати роботу органу та в короткі строки опрацювати пропозиції й підготувати рішення щодо вирішення проблемних питань малого підприємництва. Ці пропозиції будуть передані для розгляду Національній раді реформ при Президентові.

«Працюймо швидко, конкретно й ефективно… Настав час, коли треба зібрати всіх разом, почути всіх і напрацювати державницьке рішення, щоб люди в пандемію та непрості часи відчували, що влада ними опікується», – зазначив Єрмак.

Він підкреслив, що є проблеми, які потребують негайного вирішення, а є питання на перспективу, зокрема впровадження новацій, діджиталізація послуг тощо.

Своєю чергою голова Ради Юлія Свириденко розповіла, що персональний склад Ради доопрацьовується й буде невдовзі затверджений.

«Важливо, що це початок широкого діалогу із залученням підприємців зі всіх областей. І головне, що ми почуємо реальну економічну – незаполітизовану – проблематику, яка дасть нам змогу ініціювати відповідні зміни до законодавства й напрацювати їх разом з депутатами, щоб були ухвалені відповідні законопроєкти чи відповідні постанови Кабміну», – сказала вона.

За словами Свириденко, в Україні близько 1,8 млн малих підприємців, тому дуже важливо почути їхні реальні проблеми та допомогти їх вирішити.

«Рада буде працювати як дорадчий орган в Офісі Президента на регулярній основі. Ми щомісяця будемо збиратися для того, щоб дивитися, чи є в нас прогрес. Я думаю, що в такому постійному діалозі ми зможемо напрацювати реальні рішення, які допоможуть розвитку тих, хто самозайнятий», – резюмувала вона.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 22 грудня звільнив з посади заступника керівника ОП Юлію Ковалів та призначив на неї Юлію Свириденко.

Фото: ОП