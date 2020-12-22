Зеленський звільнив Ковалів і призначив главі ОП нову заступницю

Президент Володимир Зеленський призначив Юлію Свириденко заступником керівника свого Офісу.

Відповідний указ №581/2020 від 22 грудня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

"Призначити Свириденко Юлію Анатоліївну заступником керівника Офісу Президента України", - ідеться в документі.

Водночас попереднім указом №580/2020 Президент звільнив із посади заступника керівника ОП Юлію Ковалів.

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Як повідомляв Укрінформ, у понеділок увечері, 21 грудня, заступник голови Офісу Президента Юлія Ковалів подала у відставку.

21 грудня уряд звільнив Юлію Свириденко з посади першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (за власним бажанням).