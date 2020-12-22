Зеленський звільнив Ковалів і призначив главі ОП нову заступницю
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Юлію Свириденко заступником керівника свого Офісу.
Відповідний указ №581/2020 від 22 грудня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.
"Призначити Свириденко Юлію Анатоліївну заступником керівника Офісу Президента України", - ідеться в документі.
Водночас попереднім указом №580/2020 Президент звільнив із посади заступника керівника ОП Юлію Ковалів.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок увечері, 21 грудня, заступник голови Офісу Президента Юлія Ковалів подала у відставку.
21 грудня уряд звільнив Юлію Свириденко з посади першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (за власним бажанням).