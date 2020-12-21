Заступниця голови ОП Юлія Ковалів подала у відставку
Як передає Укрінформ, про це вона написала у Фейсбуці.
"Сьогодні я йду, залишаю посаду заступника керівника Офісу Президента. Це був неймовірний досвід та велика відповідальність у складний для країни час", - зазначила вона.
Ковалів подякувала Президенту Володимиру Зеленському і всім, з ким працювала разом, досягаючи результатів. "Я і надалі докладатиму зусиль, щоб наша країна ставала економічно сильнішою, добробут громадян зростав і ми, українці, більше вірили в себе, в свою країну, в свої сили", - написала Ковалів.
У Телеграм-каналі Офісу Президента зазначається, що Ковалів йде з посади за власним бажанням. Володимир Зеленський цінує високу професійність та націленість Юлії Ковалів на результат, тому вона залишається в команді глави держави до нових професійних звершень.
Юлія Ковалів працювала заступником голови ОП з 20 вересня 2019 року.