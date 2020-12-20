«Карантинна» допомога ФОПам: в «Дії» зареєстрували понад 261 тисячу заявок

На сьогодні понад 261 тисяча українців оформили заявки через портал та застосунок «Дія» для отримання допомоги фізичним особам-підприємцям.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Фейсбуці.

“З понеділка почалося приймання заявок на виплату 8 тис. грн допомоги для ФОПів та найманих працівників, діяльність яких може бути призупинена в період “карантину зимових канікул” у січні. На сьогодні вже понад 261 тисяча українців успішно оформили заявки через портал та застосунок “Дія”, - ідеться в повідомленні.

Він додав, що цього тижня уряд підтримав рішення подовжити термін прийняття заяв до 31 грудня 2020 року, щоб цією програмою змогла скористатися максимальна кількість українців.

Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня 2020 року Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання одноразової компенсації підприємцям, які призупинять свою діяльність через карантинні заходи.

До цього, 7 грудня, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання, який передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, котрі втратили частину зарплатні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам - підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу.

ФОПи не зможуть отримати допомогу, якщо вони зареєстровані менш як за три місяці до набрання чинності цим законом; якщо у 2020 році сплатили ЄСВ за себе менш як за три місяці, а також якщо їхній вид діяльності не підпадає під карантинні обмеження.

Окрім того, передбачається надання одноразової матеріальної допомоги компаніям для виплат найманим працівникам, щоб не скорочувати їх під час дії карантину. Ця норма стосується підприємств, які (на час набуття чинності законом) вимушено скоротили або можуть скоротити тривалість робочого часу працівників через простій у зв'язку з упровадженням карантину. Розмір допомоги вираховується пропорційно скороченню робочого часу працівника, але не може перевищувати 8 тис. грн.

Також закон передбачає одноразову компенсацію суб’єктам господарювання для відшкодування витрат на сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ). Розмір такої компенсації становитиме середньомісячну суму ЄСВ із розрахунків останніх 10 місяців.