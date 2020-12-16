Одноразова допомога ФОПам: прийом заявок продовжили до кінця року

Подання заявок на програму “Допомога працівникам та ФОП - 8000 грн” продовжено до кінця 2020 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На цьому тижні розпочали свою роботу програми з підтримки українських громадян та бізнесу, діяльність яких, можливо, буде призупинена внаслідок посиленого карантину у січні. Вже з понеділка додаток "ДІЯ" почав приймати заявки для отримання одноразової допомоги у розмірі 8 000 гривень. Станом на зараз надійшло більш як 140 тис. заявок. Щоб відповідною програмою могла скористатись максимальна кількість українців, а це приблизно 1 млн працівників, було прийнято рішення продовжити термін прийняття заяв на отримання 8000 грн до 31 грудня 2020 року", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що через регіональні відділення податкової служби продовжує працювати і програма щодо компенсації ЄСВ.

"А через Державний центр зайнятості працює програма компенсації бізнесу по частковій зайнятості. Ми зробили подачу всіх документів та заявок максимально простою", - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 4 грудня 2020 року ухвалила три закони для підтримки бізнесу в період карантину через епідемію COVID-19 які Президент Володимир Зеленський підписав закони 7 грудня.