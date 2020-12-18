Мед, овочі та м’ясо: посол Зеленко розповіла, чим Україна торгує із Сінгапуром

Новопризначений посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко вважає, що за рахунок меду, певних видів плодово-овочевої і м’ясної продукції обсяг торгівлі українськими продуктами в Сінгапурі можна довести до 500 млн доларів.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Укрінформу.

«Потенціал нашої економічної співпраці з країнами АСЕАН далеко не вичерпаний. Якщо йдеться про Сінгапур, ми можемо сміливо говорити, що обсяг торгівлі українськими продовольчими товарами можна довести щонайменше до 500 млн доларів», - сказала дипломатка.

Як зазначила Зеленко, в Україні мало хто знає, що вітчизняні ковбасні вироби, яйця, яблука на полицях сінгапурських супермаркетів успішно конкурують з продуктами з країн ЄС, Китаю, Малайзії.

«І це при тому, що сінгапурський ринок є дуже вибагливим, у цьому конкурентному середовищі важко «тримати удар». Мені приємно, що нашим виробникам це вдається», - акцентувала посол України.

Вона зауважила, що ми наразі лише на початку шляху, але у нас є все для того, щоб завоювати серця вибагливих сінгапурських споживачів продуктами харчування.

«Мед, плодово-овочева продукція, ягоди, насіння, курятина і свинина, соняшникова олія – це ті категорії товарів, які мають шалений попит на ринку Сінгапуру… Я спілкувалася з багатьма виробниками і експортерами – для них відстані зовсім не є перешкодою», - розповіла Зеленко.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі з послами країн АСЕАН 9 липня заявляв про прагнення збільшити товарообіг з країнами АСЕАН до 5 мільярдів доларів США, а співпраця у сфері торгівлі та інвестицій між Україною та Сінгапуром має значний потенціал.