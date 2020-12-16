У Києві відкрили представництво Жіночої ділової палати України

У столиці розпочало роботу представництво Жіночої ділової палати України – першої загальноукраїнської спільноти представниць бізнесу країни.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі організації.

Як зазначається у повідомленні, завданням нового утворення є об’єднання представниць бізнесу, освіти та культури задля підтримки, навчання та професійного розвитку її учасниць. “Сьогодні до складу Жіночої ділової палати (ЖДПУ) увійшли 190 учасниць з 12 областей України, працює 10 галузевих комітетів. І це лише початок”, – йдеться у повідомленні.

За результатами аналізу, проведеного ЖДПУ, в Україні серед власників малого та середнього бізнесу жінки становлять лише 29%, ще менше жінок (близько 23%) – серед керівників підприємств. Водночас у країнах Європейського Союзу ці показники є набагато вищими, констатують в організації.

Повідомляється також, що ключовими завданнями ЖДПУ є сприяння розвитку економічних можливостей жінок, розвиток жіночого підприємництва та кар’єри, захист трудових прав жінок. Для кожної з її учасниць важливим є здобуття надійних партнерів для успішного здійснення своїх подальших бізнес-процесів.

“Саме тому у найближчих планах Жіночої ділової палати України – проведення жіночих ділових форумів, міжнародних бізнес-асамблей, колективних дискусій, бізнес-сніданків”, – зазначається у повідомленні. Для навчання учасниць палата буде влаштовувати індивідуальні консультації, бізнес-ігри та тренінги.

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"Наша ключова ідея – розвиток через обʼєднання. Ми об’єднуємо інтереси ділових леді та робимо їх рушійною жіночою бізнес-силою країни. Такі плани є, і ми робимо ще один крок назустріч їх реалізації. Працюємо на загальноукраїнському рівні, на регіональних рівнях, з іноземними бізнес-асоціаціями та організаціями, міжнародними компаніями та інституціями підтримки бізнесу”, – сказала президент ЖДПУ Наталя Карпенчук-Конопацька.

Серед задекларованих цінностей нового об’єднання – гендерна рівність, розвиток, професійність та соціальна відповідальність. Під егідою Жіночої ділової палати будуть проводитися міжнародні конференції і семінари, обмін досвідом у просуванні власного бізнесу, а також неформальні зустрічі – зокрема з тем історії української культури, традицій, обмін досвідом у веденні бізнесу.

"Дуже приємно спостерігати, коли регіональний проєкт виходить на національний рівень. Цей проєкт виконує благородну функцію не тільки через активну участь жінок, які мають професійні здобутки та успіхи. Він дає можливість перейти їм до статусу активної бізнесвумен, до статусу активного учасника соціального життя в Україні. Тому тішимось, що відкрилось представництво Палати у Києві. ТПП України готове підтримувати цей проєкт і в інших регіонах, – зазначив віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.

Як повідомлялося, створення ЖДПУ ініційоване Комітетом з розвитку жіночого підприємництва при Львівській торгово-промисловій палаті у вересні 2019 року. Станом на 21 жовтня 2020 року Палата налічує 190 учасниць з 12 областей України, працює 10 галузевих комітетів.