У Мінфіні рекомендують ґендерно орієнтоване бюджетування на місцевому рівні

У Мінфіні рекомендують розпорядникам включити ґендерну складову до характеристик бюджетної програми.

Про це повідомив заступник начальника управління формування міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Сергій Марценюк – на онлайн-конференції в Укрінформі на тему: «Застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі в Україні: результати реалізації Проєкту «Ґендерне бюджетування в Україні».

«Департамент політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Мінфіну рекомендує розпорядникам включити ґендерну складову до характеристик бюджетної програми шляхом визначення її завдань та відповідних показників. Досягненням є включення реалізації ґендерного підходу в план заходів з реалізації стратегії реформування порядкування державними фінансами на 2021-2024 роки», - сказав Марценюк.

Він зазначив, що у Мінфіні й надалі впроваджуватимуть ґендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі на місцевому рівні.

«Департамент і надалі при кожній нагоді намагатиметься координувати роботу ҐОБ на місцевому рівні та рекомендувати продовжувати роботу із застосуванням ґендерно орієнтованого підходу у бюджетному процесі у таких напрямах: проведення ґендерних аналізів програм, які фінансуються з місцевих бюджетів, реалізація напрацьованих рекомендацій робочих груп у ході ґендерного аналізу, поширення знань про ҐОБ. В подальшому варто врахувати ґендерний підхід у підготовці паспортів бюджетних програм, звітів про їхнє виконання, оцінки ефективності бюджетних програм», - наголосив представник Мінфіну.

Конференція відбувається з нагоди завершення Проєкту «Ґендерне бюджетування в Україні» для обговорення досягнутих результатів, викликів та подальшого розвитку ґендерно орієнтованого бюджетування в Україні.

На сьогодні це найбільший проєкт у світі з впровадження ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, метою якого є підвищення економічної ефективності й результативності видатків бюджету, що враховують потреби чоловіків і жінок та їхніх різних груп. Системний підхід до застосування ҐОБ на державному і місцевому рівні поєднує фінансовий та соціальний аспекти бюджету, а також сприяє скороченню ґендерних розривів в Україні.