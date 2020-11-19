У Мінфіні рекомендують ґендерно орієнтоване бюджетування на місцевому рівні
Про це повідомив заступник начальника управління формування міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Сергій Марценюк – на онлайн-конференції в Укрінформі на тему: «Застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі в Україні: результати реалізації Проєкту «Ґендерне бюджетування в Україні».
«Департамент політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Мінфіну рекомендує розпорядникам включити ґендерну складову до характеристик бюджетної програми шляхом визначення її завдань та відповідних показників. Досягненням є включення реалізації ґендерного підходу в план заходів з реалізації стратегії реформування порядкування державними фінансами на 2021-2024 роки», - сказав Марценюк.
Він зазначив, що у Мінфіні й надалі впроваджуватимуть ґендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі на місцевому рівні.
«Департамент і надалі при кожній нагоді намагатиметься координувати роботу ҐОБ на місцевому рівні та рекомендувати продовжувати роботу із застосуванням ґендерно орієнтованого підходу у бюджетному процесі у таких напрямах: проведення ґендерних аналізів програм, які фінансуються з місцевих бюджетів, реалізація напрацьованих рекомендацій робочих груп у ході ґендерного аналізу, поширення знань про ҐОБ. В подальшому варто врахувати ґендерний підхід у підготовці паспортів бюджетних програм, звітів про їхнє виконання, оцінки ефективності бюджетних програм», - наголосив представник Мінфіну.
Конференція відбувається з нагоди завершення Проєкту «Ґендерне бюджетування в Україні» для обговорення досягнутих результатів, викликів та подальшого розвитку ґендерно орієнтованого бюджетування в Україні.
На сьогодні це найбільший проєкт у світі з впровадження ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, метою якого є підвищення економічної ефективності й результативності видатків бюджету, що враховують потреби чоловіків і жінок та їхніх різних груп. Системний підхід до застосування ҐОБ на державному і місцевому рівні поєднує фінансовий та соціальний аспекти бюджету, а також сприяє скороченню ґендерних розривів в Україні.