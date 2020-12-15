Тергромадам уже передали понад 1,2 мільйона земель сільгосппризначення

Держгеокадастр уже передав об'єднаним територіальним громадам 1,246 млн га земель сільськогосподарського призначення. Землю отримали 857 територіальних громад.

Як передає Укрінформ, про це написав голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко у Фейсбуці.

«Впродовж минулих трьох тижнів Держгеокадастр передав територіальним громадам 1 мільйон 246 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. Землю вже отримали 857 територіальних громад», - написав Лещенко.

Він пояснив, що Держгеокадастр починає передачу територіальним громадам земельних ділянок, щодо яких надано дозволи на розроблення документації із землеустрою, але землевпорядна документація не була подана в Держгеокадастр до 15 грудня.

Читайте також: Держгеокадастр запроваджує новий електронний сервіс

«Рішення щодо цих ділянок будуть приймати вже новообрані депутати територіальних громад. Ми продовжуємо виконання постанови Кабінету Міністрів від 16 листопада 2020 р. № 1113. Всі ділянки, щодо яких регіональні управління кадастру не отримали документацію на затвердження, будуть передані громадам», - зауважив керівник відомства.

За його словами, громадяни, які розпочали розробку документів, але так досьогодні і не подали їх на затвердження, зможуть затвердити документацію вже у своїх територіальних громадах, яким будуть передані земельні ділянки.

Важливо, що процес оформлення земельних ділянок не потрібно починати з нуля, зауважив посадовець. До територіальних громад можна буде звернутися з документацією, розробленою на основі виданого Держгеокадастром дозволу. Відтепер рішення прийматимуть органи місцевого самоврядування, де рішення про приватизацію землі має підтримати більшість депутатського корпусу.

«У жовтні українці обрали депутатів місцевих рад та голів ОТГ - ми передаємо місцевій владі повноваження, які дають можливість розвивати громади», - наголосив голова Держгеокадастру.

На його думку, в процесу передачі землі громадам «є безліч ворогів та наразі ведеться шалена протидія». Однак, це не завадить виконати обіцяне та довести передачіуземель територіальним громадам до логічного завершення.

Як повідомляв Укрінформ, на виконання Указу Президента України від 15 жовтня 2020 року «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», Кабінет Міністрів 16 листопада прийняв постанову, яка запускає механізм повноцінної передачі земель сільськогосподарського призначення всім без винятку об’єднаним територіальним громадам країни.

Загалом у користування ОТГ заплановано передати 2 млн га державних земель.