Серед пріоритетів уряду - впровадження ринку земель сільгосппризначення

Кабінет міністрів України одним із своїх завдань називає поетапне впровадження ринку земель сільськогосподарського призначення із конкурентними правилами гри на умовах, що сприятимуть розвитку аграрного виробництва та сільських територій.

Про це йдеться у Програмі діяльності уряду, оприлюдненій на Урядовому порталі у розділі “Земельна реформа".

«Поетапне запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення із конкурентними правилами гри на умовах, що сприятимуть розвитку аграрного виробництва та сільських територій, а саме: рівні права та обов’язки для всіх учасників ринку, електронні торги для реалізації прав на землі державної та комунальної власності (за винятком продажу земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності), захист прав землекористувачів», - йдеться у Програмі.

Також у цій сфері заплановано запровадження системи моніторингу земельних відносин з публічним висвітленням інформації щодо власників та землекористувачів земельних ділянок, цін на сільськогосподарські угіддя в розрізі адміністративних одиниць; завершення інвентаризації земель державної власності; здійснення перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, обмеження (обтяження) у їх використанні, зареєстровані до 1 січня 2013 року у Державному реєстрі земель.

Передбачена передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність територіальних громад.

Запровадження нової уніфікованої методики нормативної грошової оцінки земель в межах територій територіальних громад.

Дерегуляція процедури погодження документації із землеустрою та оцінки земель, запровадження механізму консолідації земель сільськогосподарського призначення.

Створення електронного реєстру інженерів-землевпорядників та надання їм повноважень із здійснення державної реєстрації земельної ділянки.

Забезпечення функціонування національного геопорталу геопросторових даних шляхом розроблення і затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних.

Запровадження прозорого механізму реалізації прав на землі державної та комунальної власності на електронних торгах.

Визначення механізмів повернення самозаліснених сільськогосподарських угідь до стану, придатного для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відновлення меліоративних систем.

Створення законодавчих умов для передачі меліоративних систем у користування сільськогосподарських товаровиробників та створення об’єднань водокористувачів.

Унеможливлення тіньової оренди землі через запровадження прозорого, єдиного для всіх оподаткування на гектар.

Делегування окремих функцій держави у сфері землекористування, контролю за використанням та охороною земель органам місцевого самоврядування.

Забезпечення ефективного механізму використання земель як кредитного ресурсу для суб’єктів господарювання аграрного сектору.

Припинення корупційних механізмів тіньової оренди земель державних та комунальних підприємств.

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Як наголошується, очікують такі результати та показники: забезпечення рівних прав та обов’язків для всіх учасників ринку земель сільськогосподарського призначення; реалізація прав на землі державної та комунальної власності через електронні торги; збільшення ресурсу, яким будуть розпоряджатися органи місцевого самоврядування, а саме земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. А також створення та забезпечення функціонування національного порталу геопросторових даних, який об’єднає усі існуючі кадастри та реєстри.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 12 червня на своєму засіданні погодив доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів.

Голова ВР Дмитро Разумков зазначив, що парламент, скоріш за все, розглядатиме її наступного четверга, 18 червня.