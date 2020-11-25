Держгеокадастр запроваджує новий електронний сервіс

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру запровадила електронну послугу «Замовлення проведення державної експертизи землевпорядної документації, яка підлягає державній експертизі».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держгеокадастру.

У профільному відомстві зауважили, що скористатися даним сервісом можна буде в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг («Е-Сервіси») та інтегрованих із ним інформаційних систем Держгеокадастру.

"До цього часу, наприклад, щоб подати документацію на експертизу в центральний апарат Держгеокадастру, треба було їхати до столиці – витрачати час та гроші. До мене часто зверталися люди із скаргами на те, що для того, аби тільки замовити проведення державної експертизи землевпорядної документації їм доводиться їздити до Києва через всю країну зі Львова чи Маріуполя. Я вважаю, що у XXI столітті подібна практика – це ганьба, і тому ми з нею покінчили", – зазначив голова Держгеокадастру Роман Лещенко.

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Сервіс буде доступний для користувачів, які здійснили авторизацію в особистому електронному кабінеті. У такий спосіб користувач матиме змогу сформувати клопотання (заяву), завантажити файли об’єктів державної експертизи землевпорядної документації для здійснення їхньої реєстрації, копію документа, що підтверджує внесення замовником державної експертизи плати за проведення державної експертизи (за наявності). Це також може бути код квитанції про оплату послуг, який можна перевірити за допомогою програмного продукту «Check».

Зазначається, що заявник також зможе здійснювати перегляд інформації про історію поданих клопотань (заяв) або здійснювати їх пошук за реєстраційним номером.