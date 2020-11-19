У Держгеокадастрі анонсували ліквідацію Головних управлінь в областях та Києві

Головні управління Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру в областях та місті Києві найближчим часом будуть ліквідовані замість яких створять територіальні органи, як структурні підрозділи центрального апарату.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держгеокадастру.

Кабінет Міністрів України 16 листопада 2020 року прийняв Постанову №1118 «Питання функціонування територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру», якою ліквідовуються як юридичні особи публічного права територіальні органи Держгеокадастру та створюються територіальні органи як структурні підрозділи апарату.

«Для забезпечення громадян якісними послугами, замість ліквідованих управлінь будуть утворенні територіальні органи Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, як структурні підрозділи центрального апарату. Це рішення, паралельно з передачею земель громадам, є кроком до перетворення Держгеокадастру в орган, що надаватиме громадянам якісні сервісні послуги та працюватиме над наповненням кадастру», — повідомив голова Держгеокадастру Роман Лещенко.

Він наголосив, що за попередніми оцінками, виконувати свої функції Держгеокадастр зможе зі штатом менше ніж 4 тис. співробітників, а не 10 тис., як є зараз.

Передача земель у розпорядження ОТГ знімає значну частину навантаження, яка є зараз через розпорядження землями сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

«Щодо співробітників і їхньої подальшої долі — ми будемо розглядати можливість максимального збереження профільних фахівців. У цьому нам доведеться конкурувати з територіальними громадами, які у зв’язку з передачею їм земель за межами населених пунктів, теж шукатимуть відповідних спеціалістів», — резюмував керівник відомства.

Нову структуру Держгеокадастру найближчим часом буле опубліковано на офіційному сайті.

Як повідомлялося, 16 листопада 2020 року з метою забезпечення виконання Указу Президента України від 15 жовтня 2020 р. № 449 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», Кабінет Міністрів прийняв Постанову № 1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», яка запускає механізм повноцінної передачі земель сільськогосподарського призначення всім без виключення об’єднаним територіальним громадам нашої держави.