У Держгеокадастрі запевняють, що землі в комунальну власність перейдуть за будь-яких умов

Держгеокадастр передасть землі сільськогосподарського призначення з державної в комунальну власність, незалежно від долі відповідного законопроєкту.

Про це розповів перший заступник голови Держгеокадастру Анатолій Мірошниченко під час онлайн-конференції на тему «Основні зміни в законопроєкті №2194 як ключовому елементі земельної реформи», яку організували в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Держгеокадастр, незалежно від просування законопроєкту №2194, є ініціатором передачі земель з державної в комунальну власність. Законопроєкт №2194 передбачає загальне правило, що всі землі за межами населених пунктів мають бути передані в комунальну власність. Передача в ручному режимі – це план «Б» який буде працювати в будь-якому випадку, незалежно від ухвалення закону», - заявив Мірошниченко.

Утім, за його словами, було б краще, якби законопроєкт №2194 був ухвалений набагато раніше.

«Якби він був прийнятий, то зараз наш ландшафт виглядав би інакше. Місцева влада була б зацікавлена у реалізації положень закону. Але це паралельні процеси. З ідеологічної точки зору інвентаризація допоможе проходженню закону у Верховній Раді», - наголосив експерт.

Також він зауважив, що певні сили не хочуть передавати землі на місця й активно протидіють просуванню відповідного закону.

«Землі, які мають бути передані в комунальну власність - вони в будь-якому випадку будуть передані. Висловлюю підтримку законопроєкту № 2194, ми покладаємо на нього великі надії, це дійсно революція», - підсумував Мірошниченко.

Як розповів під час конференції генеральний директор УКАБ Роман Сластьон, законопроєкт № 2194 було внесено у Раду 1 жовтня 2019 року та ухвалено у першому читанні вже у листопаді. Відтоді після тривалої роботи документ зазнав суттєвих змін.

«Цей законопроєкт дійшов до логічного фіналу тексту. Зараз ми можемо аналізувати той текст, який рекомендований аграрним комітетом Верховної Ради. І зараз відомо, анонсовано, що з 17 до 20 листопада проєкт закону буде винесений на розгляд на друге читання. Тобто, можна очікувати, що ще один основоположний законопроєкт пакету земельної реформи буде прийнятий», - сказав Сластьон.

Він пояснив, що законопроєкт має декілька блоків - це передача земель у комунальну власність, причому не лише тих, які внесені в публічну кадастрову карту; дерегуляція землеустрою, передача функцій контролю в земельній сфері на місця, до громад; забезпечення переважного права на купівлю земельних ділянок; запровадження принципу єдиного вікна в оформленні ділянок; усунення різноманітних дефектів земельного законодавства.

Як розповів радник Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради Сергій Біленко, цей законопроєкт має досить довгу історію, яка тягнеться понад 8 років.

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«Специфікою законопроєкту є те, що фактично до нього було імплементовано 6 законопроєктів, які були об’єднані в один. І є багато відомств, інтереси яких зачіпаються цим законопроєктом і з ними треба було знайти спільну мову. На сьогодні всі конфлікти знято. Щодо основних положень, в силу цього закону, до комунальної власності будуть передані всі землі державної власності, за винятком тих, які потрібні державі для виконання важливих функцій… Землі, які необхідні для створення природно-заповідного фонду залишаться в державній власності. Право самостійно змінювати цільове призначення землі також надається місцевим громадам… Існує проблема із визначенням меж територій місцевих громад, яку також має вирішити новий закон. Визначення меж ОТГ в кадастрі – це велика біла пляма. Ми наутворювали нові громади, але їхні межі розмиті. Буде новий закон - будуть впорядковані межі громад», - заявив радник аграрного комітету ВР.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт № 2194 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» має забезпечити реалізацію земельної реформи, передасть функції з розпорядження землями територіальним громадам та збільшить надходження до місцевих бюджетів, а також надасть гарантії реалізації орендарями переважного права на придбання орендованих земель.