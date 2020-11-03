Голова Держгеокадастру назвав необхідні кроки для запуску ринку землі

Голова Держгеокадастру Роман Лещенко заявляє, що для запуску ринку землі 1 липня 2021 року необхідно закінчити інвентаризацію, передати землі ОТГ, запустити обіг земель для власників паїв.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

Зокрема, за словами Лещенка, щоб запустити ринок землі 1 липня 2021 року, як було анонсовано, потрібно “закінчити інвентаризацію, передати землі ОТГ, запустити обіг земель для власників паїв. У нас їх близько 7 млн, і ці громадяни були обмежені у праві розпорядження землею. Сьогодні власник може свій пай передати комусь тільки через заповіт, спадщину, а будучи живим – ні: мораторій”.

Водночас голова Держгеокадастру не думає, що “буде великий ажіотаж навколо земельних паїв в Україні”.

”Якихось 4-5%, можливо, висловлять бажання відчужити паї у зв’язку з ефектом відкладеного попиту. Мешканці міст, що успадкували ділянки, наприклад. Але масштабного ринку не очікуємо, бо у нас прийнята дуже консервативна земельна реформа, з концентрацією до 100 га в одні руки. При паюванні земель сільськогосподарського призначення у середині 1990-х вийшло так, що кожне поле має сотні власників. Купуючи один чи навіть 5 паїв, ви не формуєте земельний масив. А для якісного обробітку, належного цільового використання таких земель – це суттєве обмеження”, - зазначив він.

За словами Лещенка, “чинна редакція законодавства про консолідацію земель не працює, вона не ефективна. І ще й передбачений перехідний етап до 2024 року (до 1 січня 2024 року діятиме обмеження не більше 100 га в одні руки, далі воно становитиме до 10 тис. га в одні руки – ред.). На додачу частина громадян, які сконцентрували по 2 га в особисті селянські господарства на підставних осіб, тримають їх у великих масивах, але не продають, очікуючи ажіотажу ринку. У них є переконання, що коли офіційно запуститься ринок землі, то ціни на неї будуть зростати неймовірно швидкими темпами”.

Сам же голова Держгеокадастру не очікує такого розвитку подій: “Земля – це хороша інвестиція, але з точки зору сільськогосподарської діяльності ефективне землекористування – це коли є цілісний масив земель. А якщо з усього села 20 осіб вирішили відчужити свої паї, то треба розуміти, що ці паї в рамках земельного масиву в 3000 га орної землі в населеному пункті будуть розкидані в різних полях. Тобто перший етап запуску обігу земель просто легалізує існуючий в країні стан справ”.

Як повідомлялося, 31 березня Верховна Рада ухвалила зміни до Земельного кодексу, які скасовують мораторій на продаж землі. Таким чином, запуск ринку землі запланований на 1 липня 2021 року. Спочатку землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 га, а юридичні особи - лише з 2024 року і не більше 10 000 га.