ОТГ стануть розпорядниками більш як 2 мільйонів гектарів держземель - Лещенко

Після місцевих виборів об’єднані територіальні громади стануть повними розпорядниками більш як 2 млн га державних земель сільськогосподарського призначення.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив голова Держгеокадастру Роман Лещенко.

За словами Лещенка, ОТГ «стануть повними розпорядниками більш ніж 2 млн га. Зможуть користуватися самі й здавати в оренду через прозорий аукціон, але в законі № 552-Х (Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення – ред.) ми чітко прописали, що землі державної та комунальної власності не є об’єктом купівлі-продажу. Другий варіант – поки діє законодавство щодо безоплатної приватизації згідно з Земельним кодексом, громади зможуть передавати ділянки громадянам України, в тому числі пільговим категоріям (учасникам бойових дій). Кожна громада буде таким своєрідним «Держгеокадастром» в частині розпорядження землями, зареєстрованими як комунальна власність».

На запитання, чи немає побоювань, що голови ОТГ розпаюють все «потрібним людям», голова Держгеокадастру зауважив: «Є такі побоювання. Тому в парламенті зараз іде дискусія щодо реформування інституту безоплатної приватизації, у тому числі шляхом монетизації цієї пільги (в перш чергу, ветеранам АТО/ООС)».

Водночас, як зазначив Лещенко, основний елемент наповнення бюджету громад, які знаходяться компактно в сільській місцевості – передача в оренду земельних ділянок через аукціони. «Земельний податок на 100% іде до місцевого бюджету. Якщо ж громади все роздадуть, резерву для акумулювання коштів на розвиток ОТГ не залишиться. Це дуже тонка матерія, і рішення про передачу ділянок будуть приймати колегіально депутатським корпусом ОТГ (сьогодні ці рішення – на чиновниках в області). Голова лише підписуватиме відповідні рішення за результатами сесії», - пояснив він.

Як повідомляв Укрінформ, 15 жовтня Президент підписав указ про передачу земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності.