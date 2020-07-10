Ринок землі в Україні буде зі значними обмеженнями - Держгеокадастр

У Держгеокадастрі триває активна підготовка до старту ринку землі.

Про це у п'ятницю, 10 липня, заявив голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко у ході міжнародної конференції Grain Ukraine-2020, що проходить в м. Одесі, інформує пресслужба Держгеокадастру.

«У Держгеокадастрі проводимо колосальну роботу, щоб після старту обігу земель сільгосппризначення зробити нашу структуру зручним сервісом для тих, хто працюватиме на землі. Ми готуємося. Зараз завершуємо інвентаризацію. Ми покажемо все, що в нас є, уже найближчим часом. Виконуючи історичну місію, передамо розпорядження землями на місця», – зазначив очільник Держгеокадастру.

Він наголосив, що країні потрібен працюючий ринок землі.

«Ринок землі в Україні буде консервативним, із значними обмеженнями, але він потрібен державі, аграріям та пересічним українцям», - підкреслив Лещенко.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2021року скасовується мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. З липня 2021-го до 1 січня 2024 року діятимуть обмеження на купівлю землі – не більше 100 га в одні руки. До 2024 року купувати землю зможуть лише фізичні особи. Юридичним особам купувати землю забороняється.