Антимонопольний комітет оштрафував ДТЕК Ахметова на 275 мільйонів

Антимонопольний комітет оштрафував групу ДТЕК на 275,2 млн грн за зловживання монопольним становищем на Бурштинському енергоострові.

Як повідомляє Укрінформ, про це зазначається на сайті АМКУ.

«Антимонопольний комітет України визнав дії групи ДТЕК (у складі АТ «ДТЕК Західенерго» та ТОВ «Д.Трейдінг») у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» у досліджуваний період з липня по жовтень 2019 року зловживанням монопольним становищем та наклав на компанії групи штрафи загальною сумою понад 275,2 млн грн», - йдеться у повідомленні.

В АМКУ нагадали, що «Острів Бурштинської ТЕС» – особлива зона в межах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей. Ця територія об’єднана з європейськими енергосистемами, але від’єднана від іншої частини України. ПАТ «ДТЕК Західенерго» виробляє близько 90% електроенергії на цьому «острові».

За даними АМКУ, АТ «ДТЕК Західенерго», починаючи з 29 липня 2019 року, зменшувало в заявках на продаж електричної енергії у сегменті «ринок на добу наперед» (РДН) обсяги запропонованої електричної енергії в години мінімального навантаження. Це призвело до зростання обсягів продажів АТ «ДТЕК Західенерго» електричної енергії у сегменті «балансуючий ринок» за вищими цінами.

«Окрім цього, акціонерне товариство встановлювало в заявках на продаж електричної енергії на РДН завищені та економічно необґрунтовані ціни в години максимального навантаження. Такі дії було неможливо вчинити без збереження значних часток АТ «ДТЕК Західенерго». Цьому посприяла практика, до якої вдавалося ТОВ «Д.Трейдінг», обмежуючи доступ імпортованої електричної енергії з території Словаччини в торгову зону «Острів Бурштинської ТЕС». Компанія впродовж липня – жовтня 2019 року викуповувала більшу частину пропускної спроможності, що призвело до зниження частки імпортованої електроенергії та, відповідно, збільшення частки АТ «ДТЕК Західенерго» на території «Острів Бурштинської ТЕС», - додали в АМКУ.

У відомстві вказали, що ТОВ «Д.Трейдінг» також отримало вигоду від таких дій, «встановлюючи в двосторонніх договорах прив’язку цін на електричну енергію до цін, які сформувалися на РДН».

Як зазначається, від таких дій потерпіли всі, хто живе або працює на території енергоострова. Бізнес отримав значно вищі тарифи й істотно втратив у конкурентоздатності. Громадяни також відчули на собі здорожчання електрики.

Рішенням АМКУ на АТ «ДТЕК Західенерго» було накладено штрафи у розмірі понад 176 млн грн, а на ТОВ «Д.Трейдінг» – більш як 99,2 млн грн.