На Дніпропетровщині чотири міста залишились без води – ДТЕК відключив електрику

ДТЕК за несплату боргів відключив від електропостачання водоканал «Дніпро – Західний Донбас».

Без води залишилися мешканці Павлограду, Першотравенська, Тернівки і Синельникового.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Дніпропетровська обласна рада.

“Системне розкрадання на цих водоканалах призвело до накопичення боргів і неспроможність сплачувати по рахунках. Борг Павлоградського водоканалу каналу "Дніпро – Західний Донбас" становить 48 млн грн, з яких 7,2 млн накопичено цього року. Борги Першотравенська - 10,1 млн грн, Синельникового – 26,3 млн грн, Тернівки – 12,5 млн грн”, - йдеться в повідомленні.

В обласній раді зазначили, що взявши в комунальне управління обласна рада вже вивела в цьому році з кризи КП ДОР "Аульський водовід", міські водоканали Кам’янського, Солоного, Апостолового. Всі згадані водоканали є ланками єдиного технологічного процесу з КП ДОР "Аульський водовід" і каналу "Дніпро – Західний Донбас".

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Обласна влада вважає, що доречним є об’єднання їх в єдиний комплекс, що дозволить оптимізувати їх роботу і вивести з кризи.

"Зараз ми дійшли згоди про передачу в керування обласної ради водоканалу Синельникового. Тому шляхом прямих переговорів із ДТЕКОм протягом двох – трьох днів ми вирішимо проблему і воду в це місто подадуть. Іншим містам та найбільшому боржнику Павлограду прийдеться цю проблему вирішувати самостійно і забезпечити своїх мешканців безперебійним якісним водопостачанням", - сказав голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник.