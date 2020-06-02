ДТЕК можуть оштрафувати за зловживання монополією

Антимонопольний комітет завершив стадію збирання та аналізу доказів у справі щодо зловживань ПАТ «ДТЕК Західенерго» та ТОВ «Д.Трейдінг» у зоні «Бурштинського енергоострова».

Про це повідомляє АМКУ.

«ДТЕК Західенерго» і «Д. Трейдінг» мають місяць на формування своєї позиції захисту. Потім Комітет призначить засідання, на якому справу буде розглянуто за участі відповідачів. У разі прийняття Комітетом рішення, яке підтвердить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем, на порушників буде накладено штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік», - йдеться у повідомленні.

За даними АМКУ, група «ДТЕК» у складі АТ «ДТЕК Західенерго» та ТОВ «Д. Трейдінг» у липні – жовтні 2019 року займала монопольне (домінуюче) становище на регіональному ринку комерційного продажу електричної енергії та балансування в години як мінімального, так і максимального навантаження в торговій зоні «острова Бурштинської ТЕС».

З кінця липня 2019 року «ДТЕК Західенерго» зменшував обсяги пропонованої електроенергії в години мінімального навантаження, що призводило до зростання обсягів продажу на балансуючому ринку за більш високими для споживачів цінами.

У липні - жовтні 2019 року «ДТЕК Західенерго» встановлювало на ринку «на добу наперед» в години максимального навантаження завищені та економічно необґрунтовані ціни на продаж електричної енергії.

«Розслідування АМКУ розпочалося у жовтні минулого року... Такі дії відповідача у справі були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку, отже, кваліфікуються Антимонопольним комітетом як зловживання монопольним (домінуючим) становищем», - зазначили у відомстві.

Там додали, що конкуренцію ПАТ «ДТЕК Західенерго» могла б скласти електроенергія з сусідніх європейських країн, перш за все Словаччини, де в досліджуваний період вона була значно дешевшою. Однак ТОВ «Д. Трейдінг», яке входить до тієї ж групи «ДТЕК», викуповувало більшу частину пропускної спроможності напрямку Словаччина - Україна, що обмежувало імпорт. Тобто, «ДТЕК Західенерго» міг диктувати свої умови всьому ринку, наголосив Комітет.

Як повідомлялось, «Бурштинський енергоострів» – це особлива зона на заході України в межах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей. Ця територія об’єднана з європейськими енергосистемами, але від’єднана від Об'єднаної енергосистеми України.

У Бурштинському енергоострові немає електроенергії від атомних електростанцій. Бурштинська ТЕС, що належить АТ «ДТЕК Західенерго», є основним виробником електроенергії для енергоострова (близько 90% від загального обсягу електроенергії у цій зоні).