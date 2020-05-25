НКРЕКП очікує результатів розслідування щодо монополії ДТЕК в Бурштинському "острові"

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, з дня на день очікує результатів розслідування Антимонопольного комітету на рахунок монопольного становища ДТЕК в Бурштинському "острові".

Про це сказав в інтерв'ю "Бізнес.Цензору" голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

"Ми з дня на день очікуємо результатів розслідування, яке було відкрито АМКУ в жовтні 2019 року, тому що відведені законом терміни добігають кінця", - сказав Тарасюк.

Але, за його словами, НКРЕКУ не знімає з себе відповідальності в цьому питанні.

"Наше завдання - стежити за балансом інтересів учасників ринку: генерації і споживачів. Ми визнаємо, що це ненормальна ситуація, коли в одній області у сусідніх хлібозаводів різні ціни на електроенергію", - зазначив Тарасюк.

За його словами, є довгострокові інструменти для вирішення цієї проблеми.

"Будівництво вставки постійного струму між ОЕС і Бурштинським "островом". Або ж загальна синхронізація ОЕС України з ENTSO-E. Але все це довгострокові проекти. У нас немає стільки часу. З'явилася надія, коли на початку цього року на всю запрацював імпорт в БуОс і ми побачили, як впала ціна. Але COVID-19 звів ці сподівання нанівець", - додав голова НКРЕКП.

Тарасюк нагадав, що, якщо в ОЕС присутня конкуренція української генерації, то ринкова модель в Бурштинському острові полягає в конкуренції з імпортом з Європи.

"Внутрішня генерація в БуОс, по суті, представлена ​​лише "ДТЕК Бурштинська ТЕС". У нас були дисбаланси, коли ДТЕК викуповував переріз для імпорту і таким чином повністю контролював ціноутворення в БуОс. Комісія зреагувала на це настільки швидко, наскільки нам дозволяє процедура прийняття рішень. У березні ми прийняли рішення про обмеження продажу перерізу в одні руки в розмірі не більше ніж 50% від його загального обсягу. Також передбачені штрафи за викуплений, але не використаний переріз", - зазначив Тарасюк.

Він наголосив, що, якщо ж ситуація не зміниться, залишається шлях адміністративного втручання і встановлення прайс-кепів на більш низькому рівні для торговельної зони БуОс.

Як повідомлялося, в жовтні 2019 року Антимонопольний комітет України порушив справу проти ПАТ "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова про порушення компанією економічної конкуренції в зоні "Бурштинського енергоострова". За даними АМКУ, проведений аналіз результатів торгів на різних сегментах нового ринку в серпні-вересні засвідчив, що "ДТЕК Західенерго" знизило обсяги продажу е/е на ринку "на добу вперед" (РДВ) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) з одночасною пропозицією відповідних обсягів на балансуючому ринку, де ціна значно вища, що призвело до збільшення вартості е/е для споживачів.