Україна вивчає питання будування ракетних катерів з Британією - Уруський

Україна вивчає різні варіанти будування ракетних катерів для потреб Військово-морських сил ЗСУ, Міністерство оборони перебуває у стадії перемовин з цього приводу, зокрема з Великою Британією.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні підписаний тільки попередній меморандум стосовно цього, і Міністерство оборони перебуває у стадії перемовин, у тому числі з нашими партнерами з Великої Британії, стосовно того, який тип катерів буде запропоновано нам, який захоче українська сторона. З іншого боку, ми розглядаємо різні варіанти локалізації цього виробництва у нас, в Україні, і розглядаємо різні компанії, в тому числі приватні», - сказав Уруський.

Своєю чергою генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв зазначив, що цього тижня планує робоче відрядження в Миколаївську та Херсонську області, де відвідає підприємства концерну, аби вивчити їх спроможності щодо будування катерів.

«Ми зацікавлені, щоб це замовлення було виконане на підприємствах Укроборонпрому. Але те, в якому вони стані, хочу побачити на власні очі», - наголосив Гусєв.

Як повідомлялося, українська делегація на чолі з Президентом Володимиром Зеленським 7-8 жовтня перебувала з візитом у Великій Британії. Під час перемовин ішлося про зміцнення співробітництва у військовій та військово-технічній сфері, що сприятиме розбудові українських військово-морських баз із залученням британських фахівців, в тому числі про виділення Великою Британією кредиту Україні обсягом 1,25 млрд фунтів стерлінгів.

Досягнуто домовленості про створення двох баз: на Чорному та Азовському морях. Крім того, йдеться про будування восьми катерів, основне озброєння яких складається з восьми протикорабельних ракет.