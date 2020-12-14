Корпоратизацію підприємств Укроборонпрому планують здійснити за 6-8 місяців

Підприємства Укроборонпрому, які після реорганізації та ліквідації концерну перебуватимуть під управлінням нової структури - "Оборонні системи України" - мають бути корпоратизовані протягом 6-8 місяців.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський під час пресконференції на тему “Стратегія спільних дій в сфері реформування оборонно-промислового комплексу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"По часу - я є прихильником того, щоб це відбулося якомога швидше. Зрештою, цю реформу ми мали зробити 15-20 років тому. Ми давно запізнилися з цим. Але, враховуючи те, що підприємства перебувають у різній стадії свого розвитку - економічного, фінансового і в тому числі функціонального, тому процес корпоратизації займе, звичайно, для кожного з них різний час. Я сподіваюся, що протягом 6-8 місяців ми зможемо це зробити, якщо будемо інтенсивно працювати всі", - сказав Уруський.

Він наголосив, що всі понад 60 підприємств, які після ліквідації Укроборонпрому увійдуть в нову холдингову компанію "Оборонні системи України", мають бути корпоратизовані.

За його словами, перелік підприємств, які увійдуть у холдингові компанії, що будуть утворені після реорганізації та наступної ліквідації "Укроборонпрому", буде оприлюднений після схвалення за засіданні РНБО.

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"Концерн ("Укроборонпром - ред.) буде підлягати ліквідації. Буде створена принципово нова структура. Підприємства, які будуть складати основу 6 холдингових компаній, підлягають корпоратизації. Це понад 60 підприємств. А холдингові компанії, фактично їх акції, будуть перебувати під управлінням Державної холдингової компанії "Оборонні системи України", - зазначив віцепрем'єр.

Ще частина підприємств Укроборонпрому увійде до іншого холдингу, який також буде створено в результаті реформування концерну.

"Що стосується іншої державної холдингової компанії, "Аерокосмічні системи України", туди увійде три холдингові компанії, частина підприємств вийде туди з Укроборонпрому"", - повідомив Уруський.

Крім того, буде створено третій холдинг, який об'єднає корпоратизовані підприємства, що на сьогодні знаходяться в управлінні Держкосмосу. Зокрема, наголосив Уруський, будуть корпоратизовані КБ "Південний" і "Південмаш".

"Третя холдингова компанії - "Космічно-ракетний центр "Південний", туди увійдуть підприємства після корпоратизації, які на сьогодні перебувають в сфері управління Державного космічного агентства України. Зокрема, і КБ "Південний", і "Південмаш" - вони також підлягають корпоратизації", - зазначив він.

При цьому Уруський підкреслив, що досягнуто принципової згоди між усіма сторонами, що причетні до реформування "Укроборонпрому". Це, зокрема, сам концерн, профільне міністерство - Мінстратегпром та Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Ми вийшли на спільне бачення реформи. Найближчим часом цю реформу ми розглянемо на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Різниця полягала в наших поглядах на механізми реформ", - сказав Уруський, додавши, що згоди вдалося досягнути, в тому числі - внаслідок зміни керівництва Укроборонпрому.