План реформування Укроборонпрому розгляне уряд та РНБО

План заходів з реформування держконцерну "Укроборонпром", яке має завершитися в 2021 році, буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів та Ради національної безпеки і оборони.

Про це заявив новопризначений директор концерну Юрій Гусєв, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

"Погоджено, що цей план заходів буде винесено і на розгляд уряду, і на розгляд РНБО”, – зазначив Гусєв.

Окрім того, очікується, що на наступному тижні буде перереєстровано законопроєкт щодо реформування Укроборонпрому, який надасть можливість та всі інструменти для корпоратизації підприємств концерну.

Гусев зазначив, що після призначення його на посаду генерального директора концерну вже були проведені наради у Прем’єр-міністра, секретаря РНБО та з віцепрем’єром з питань стратегічних галузей промисловості. Між усіма учасниками є повне порозуміння щодо розробки конкретного плану заходів з реформування Укроборонпрому.

Як повідомлялося, концепція реформування Укроборонпрому (УОП) передбачає, що у 2021 році цей держконцерн припинить своє існування. Залишиться 65 підприємств, які буде поділено на два холдинги – Оборонні системи та Аерокосмічний холдинг.

Підприємства УОП мають функціонувати за принципами корпоративного управління та прозорості. Холдинги матимуть наглядові ради. Впровадження ефективної системи корпоративного управління дасть змогу уникнути будь-яких корупційних ризиків.

Ключовим питанням для здійснення реформи УОП є ухвалення нового законодавства, яке дасть змогу корпоратизувати підприємства-учасники концерну, досягти їхнього фінансового оздоровлення та позбавити від боргів, які накопичувались десятиліттями.

До призначення Гусєва на посаду гендиректора концерну, протягом жовтня-листопада 2020 року, у публічну площину вийшов конфлікт між Укроборонпромом та профільним міністерством - Мінстратегпромом, а також авіабудівними підприємствами, що входять до складу концерну, зокрема "Антонов". "Укроборонпром", серед іншого, дорікав Мінстратегпрому за затягування з опрацюванням законопроєкту щодо реформування Укроборонпрому, який був розроблений та внесений у парламент ще до створення міністерства у липні 2020 року.