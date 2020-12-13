Євросоюз каже про перемогу в арбітражі з Україною щодо лісу-кругляку

ЄС заявив про перемогу в арбітражі з Україною щодо лісу-кругляку: згідно з відповідним рішенням українська сторона повинна незабаром скасувати ухвалену у 2015 році заборону на експорт необробленої деревини.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у відповідному повідомленні на сайті Єврокомісії.

«Остаточне рішення комісії з врегулювання спорів, створеної відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, виявило, що українська заборона на вивезення всієї необробленої деревини несумісна з Угодою про асоціацію. Отже, очікується, що Україна якнайшвидше припинить експортну заборону. Це рішення завершує першу в історії торговельну суперечку ЄС за двосторонньою угодою»,- йдеться в заяві.

При цьому в Єврокомісії уточнюють, що Євросоюз «підтримує Україну різними проєктами, включаючи підтримку охорони навколишнього середовища, а також державного управління та сталого управління лісами».

Утім, як наголошується, рішення арбітражу встановило, що українська заборона на експорт «не відповідає жодній із цих законних цілей».

Напередодні було оприлюднено рішення арбітражу з ЄС щодо лісу-кругляка, в якому було визнано, що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин, але разом з тим має відкоригувати свою заборону від 2015 року.

Як передавав Укрінформ, ще на початку року український уряд обговорював із Європейським Союзом зняття мораторію на експорт лісу-кругляку та створення ефективного ринку в сфері вирубки лісів та деревообробки.