Україна має право обмежити експорт лісу за певних умов – рішення арбітражу

Арбітражна група винесла рішення в рамках спору щодо тимчасової заборони експорту необробленого лісу: Україна має право обмежувати вивіз деревини за певних обставин.

Про це повідомив у Фейсбуці заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка, передає Укрінформ.

"Арбітраж по лісу виніс своє рішення по забороні експорту лісу. Арбітри визнали, що Україна може і має право обмежувати експорт лісу за певних обставин", - написав заступник міністра.

За його словами, заборона експорту 2005 року визнана судом повністю правомірною, а мораторій 2015 року має бути відкоригований з урахуванням повного права України регулювати цю сферу діяльності у відповідності зі статтями 290 та 293 Угоди про асоціацію.

"Заходи з коригування мають бути здійснені у співпраці з ЄС. Що є зрозумілим, оскільки хижацький попит з боку компаній ЄС є рушієм незбалансованого експорту лісу (про що свідчать репорти Earthsight) і створює загрозу для Карпатського регіону, про що говорить виконавчий директор програми ООН з питань довкілля Інгер Андерсен", - зауважив Качка.

Також він зазначив, що неможливість до кінця відстояти правомірність заборони експорту 2015 року спричинена некоректними поясненнями законодавчої ініціативи: автори цієї заборони "надто активно писали про преференції національним виробникам, а не про захист лісу".

Качка вважає, що рішення арбітрів дає Україні широку свободу вибору заходів його виконання. Наріжним елементом буде створення нормального ринку всередині Україні, а першим кроком - ухвалення Закону України «Про ринок деревини» № 4197-1.

"Наступний крок - чітка регламентація з ЄС двостороннього протоколу по торгівлі лісом. І далі - аналіз чи потрібно нам знімати заборону експорту в цілому чи просто передбачити, що по відношенню до ЄС діятиме особовий режим", - підсумував заступник міністра.

Повне рішення Арбітражної групи оприлюднене на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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Як повідомлялося, 9 квітня 2015 року Україна заборонила експорт лісу-кругляка, ухваливши закон №325-VIII. У першій редакції закон забороняв експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді з України на 10 років. У вересні 2018 року Верховна Рада ухвалила закон №2531-VIII "Про збереження українських лісів і запобігання неналежному переміщенню необроблених лісоматеріалів" з поправками Президента України, який встановлює жорстку криміналізацію контрабанди лісу-кругляка і обмежує внутрішнє споживання необробленого лісоматеріалу 25 млн куб. м в рік. Документ також містить пункт про заборону експорту паливної деревини.

У ЄС вважають, що заборона на експорт лісу є порушенням ключових торговельних положень Угоди про асоціацію, які забороняють будь-які форми обмежень на експорт.