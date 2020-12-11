В ОП сподіваються, що законопроєкт про «інвестнянь» Рада ухвалить до Нового року

Заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів сподівається, що Верховна Рада до Нового року ухвалить президентський законопроєкт №3760 «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями».

Про це вона заявила на першій щорічній міжнародній конференції, організованій UkraineInvest, передає кореспондент Укрінформу.

«Законопроєкт створює набір стимулів приватному інвестору, який готовий інвестувати в Україну, зокрема держава може гарантувати компенсацію 30% вартості інвестицій в різний спосіб... Маю надію, що парламент розгляне цей законопроєкт наступного тижня, і ми увійдемо в новий рік уже з прийнятим і підписаним законом», - сказала Ковалів.

Вона зауважила, що згідно із законопроєктом, держава готова запропонувати інвестору «меню» до 30% вартості інвестпроєкту, з якого можна буде вибирати для себе механізм підтримки - облаштування всієї інфраструктури (дорога, приєднання до електромереж, газових мереж), звільнення від ПДВ та митних платежів при ввезенні нового обладнання потрібного для виробництва, звільнення від податку на землю чи податку на прибуток.

Крім того, за словами Ковалів, стабільність для інвестора пропонується забезпечити шляхом угоди між інвестором та урядом, де інвестор бере на себе зобов'язання здійснити інвестиції, реалізувати проєкт, забезпечувати робочі місця, сплачувати податки, а уряд бере на себе зобов'язання не лише надати стимули, які передбачені законопроєктом, але й надати стабільність регулювання для інвестиційного проєкту.

«Установа UkraineInvest наділяється законопроєктом повноваженнями супроводжувати інвестора від самого початку проєкту і протягом життєдіяльності цього проєкту», - зауважила заступниця керівника ОП.

Вона додала, що Урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest має допомагати не лише залучати інвесторів, але і створювати їм комфортні умови для роботи в Україні.

Як повідомлялося, 1 грудня Верховна Рада відправила на повторне друге читання президентський законопроєкт про «інвестнянь» (№3760 «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями»). Відправити законопроєкт на повторне друге читання запропонував голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. За його словами, під час голосування за поправки законопроєкт став розбалансованим.

Законопроєкт розроблено з метою стимулювання залучення в економіку України стратегічних інвесторів, підвищення інвестиційної привабливості України, а також зростання конкурентоспроможності економіки України через запровадження державної підтримки великих інвестиційних проєктів, йдеться в пояснювальній записці.

Законопроєкт визначає форми, інструменти надання державної підтримки інвестиційним проєктам зі значними інвестиціями.

Документ передбачає закріплення статусу державної установи, до складу якої входять інвестиційні менеджери та яка уповноважується Кабінетом Міністрів на супровід інвесторів у процесі підготовки та здійснення інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями. Проєктом закону запроваджується інститут спеціального інвестиційного договору, що укладатиметься між інвестором та урядом України в рамках здійснення інвестпроєкту зі значними інвестиціями.