Нафта дорожчає на оптимізмі щодо вакцинації та відновлення економіки
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $50,31 за барель, що на $0,06 (0,12%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $46,86 за барель, що на $0,08 (0,17%) вище за рівень попередніх торгів. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $50,25 і $46,78 відповідно.
Нафта дорожчає на позитивних новинах про вакцини проти COVID-19 шостий тиждень поспіль. Велика Британія розпочала вакцинацію на цьому тижні, Сполучені Штати можуть розпочати її в найближчі вихідні, Канада 9 грудня дозволила використання своєї першої вакцини, і процес вакцинації розпочнеться в країні наступного тижня.
«Ціни на нафту зростають в очікуванні можливого схвалення FDA вакцини Pfizer, так як відновлення економіки в Азії змушує китайські та індійські нафтопереробні підприємства купувати більше нафти», - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку в брокерській фірмі OANDA.
Зовнішні радники Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) проголосували за екстрене використання вакцини Pfizer, що дало можливість агентству дозволити її використання для вакцинації країни, яка втратила через COVID-19 більш як 285 000 життів.
Величезний стрибок запасів сирої нафти в США - на 15,2 млн барелів, послужив нагадуванням про те, що є ще багато доступних запасів, але був практично проігнорований ринком.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 50,59 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 50,39 долара за барель, що на 14 центів вище за рівень на час закриття торгів ($50,25).