Нафта дорожчає на оптимізмі щодо вакцинації та відновлення економіки

Ціни на нафту продовжують зростати в п'ятницю, 11 грудня, на оптимізмі, що швидке впровадження вакцин від COVID-19 призведе до економічного зростання в наступному році.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $50,31 за барель, що на $0,06 (0,12%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $46,86 за барель, що на $0,08 (0,17%) вище за рівень попередніх торгів. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $50,25 і $46,78 відповідно.

Нафта дорожчає на позитивних новинах про вакцини проти COVID-19 шостий тиждень поспіль. Велика Британія розпочала вакцинацію на цьому тижні, Сполучені Штати можуть розпочати її в найближчі вихідні, Канада 9 грудня дозволила використання своєї першої вакцини, і процес вакцинації розпочнеться в країні наступного тижня.

«Ціни на нафту зростають в очікуванні можливого схвалення FDA вакцини Pfizer, так як відновлення економіки в Азії змушує китайські та індійські нафтопереробні підприємства купувати більше нафти», - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку в брокерській фірмі OANDA.

Зовнішні радники Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) проголосували за екстрене використання вакцини Pfizer, що дало можливість агентству дозволити її використання для вакцинації країни, яка втратила через COVID-19 більш як 285 000 життів.

Величезний стрибок запасів сирої нафти в США - на 15,2 млн барелів, послужив нагадуванням про те, що є ще багато доступних запасів, але був практично проігнорований ринком.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 50,59 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 50,39 долара за барель, що на 14 центів вище за рівень на час закриття торгів ($50,25).