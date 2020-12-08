Коронакриза скоротила на 10% світовий попит на нафту - ОПЕК

Світовий попит на нафту у 2020 році скоротився на 9,8 млн барелів на добу з 99,8 мб/добу до 90 мб/добу через спричинену пандемією коронавірусу економічну кризу.

Про це заявив у вівторок генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Мухаммед Баркіндо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За нашими останніми оцінками на 2020 рік загальний попит на нафту скоротився на 9,8 млн барелів на добу до середнього показника у 90 мб/добу, із загальним падінням близько 10%", - заявив він.

За словами Баркіндо, ще на початку нинішнього року Організація прогнозувала ріст глобальної економіки у 2020 році на 3,1% та збільшення світового попиту на нафту з 99,77 мб/добу у 2019 році до 100,98 мб/добу.

Зазначається, що з початком пандемії COVID-19 "економіка занурилася у глибоку рецесію". "Наразі прогнозується падіння світової економіки на 4,3% у 2020 році. Очікуєтся падіння економік всіх країн Організації економічного співробітництва та розвитку, а також зменшення ВВП у всіх країнах Африки. Китай є єдиною великою економікою де очікується зростання у 2020 році", - заявив генсек ОПЕК.

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Він також висловив сподівання, що більше ніколи не повториться "Чорний понеділок" – коли 20 квітня 2020 року ціна на американську нафта West Texas Intermediate впала з 56 доларів за барель до від’ємного значення і продавалася за -37 доларів США.

Баркіндо нагадав, що країни ОПЕК та держави-нечлени Організації погодилися у квітні на найбільше в історії скорочення нафтовидобутку, щоб стабілізувати ціни на ринку. У результаті домовленості протягом квітня-жовтня 2020 року вдалося зменшити глобальну пропозицію нафти на 1,6 млн барелів на добу.