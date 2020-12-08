Fitch покращило прогноз для світової економіки завдяки COVID-вакцинам

Міжнародне агентство Fitch Ratings заявило, що відновлення світової економіки стане більш стійким з середини 2021 року, оскільки очікується, що у світі почнуть застосовуватися вакцини від коронавірусу, а соціальне дистанціювання слабшатиме.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Fitch Ratings.

Зокрема, очікується, що світовий ВВП впаде на 3,7% у 2020 році порівняно з 4,4% у вересневому прогнозі. Це відбудеться попри очікування падіння ВВП у четвертому кварталі 2020 року у країнах єврозони та Великій Британії через поновлення дії низки карантинних заходів для стримування пандемії.

Прогноз зумовлений набагато швидшим відновленням глобальної активності, ніж це очікувалося, в третьому кварталі.

«Глобальний шлях відновлення більш тяжкий, ніж очікувалося, оскільки друга хвиля вірусу викликає нові обмеження, але новини про вакцини дуже позитивні для економічних перспектив на наступні два роки», - зазначив головний економіст Fitch Браян Коултон.

Fitch підвищило свій прогноз зростання світової економіки на 2021 рік до 5,3% (з 5,2%). Аналітики очікують, що ВВП США виросте на 4,5% (з 4,0%), а в Китаї - на 8,0% (з 7,7%), у єврозоні – на рівні 4,7% (зниження з 5,5%), оскільки нові заходи блокування позначаться на активності в зимові місяці.

Fitch також переглянув у бік підвищення свої прогнози зростання світової економіки на 2022 рік – з 3,6% до 4,0%, що відображає очікування скорочення порушень соціального дистанціювання після розширення програм імунізації.

За даними Worldometer, у світі виявлено 68 053 518 випадків COVID-19, зокрема 1 553 140 летальних, одужали 47 143 862 особи.