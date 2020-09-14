S&P підтвердило рейтинги України на рівні "B/B" зі "стабільним" прогнозом

Міжнародна рейтингова агенція S&P Global Ratings підтвердила довгострокові суверенні рейтинги України в іноземній і національній валюті на рівні "B", прогноз за рейтингами стабільний.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Прайм" з посиланням повідомлення агентства.

Фахівці очікують, що ВВП України знизиться на 6% в 2020 році і виросте на 4% - в 2021 році. Крім того, S & P прогнозує зростання економіки України в 2022-2023 роках на 3% щорічно.

"Кредитні рейтинги України відображають низький дохід на душу населення, а також складну інституційне середовище та політичну ситуацію, — йдеться в пресрелізі S&P. ​​- Підвищення якості макроекономічної політики з 2015 року, а також збільшення валютних резервів є позитивними рейтинговими факторами. Позитивний вплив на суверенні рейтинги також надає триваюче здійснення програми реформ, яке забезпечує уряду країни доступ до запозичень на ринках капіталу, а також до фінансування на пільгових умовах, що надається міжнародними фінансовими інститутами".

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S&P очікує, що у 2020 році економіка України скоротиться на 6%, перш ніж у 2021 році почнеться відновлення внаслідок внутрішнього попиту.

Агентство пише, що може розглянути можливість підвищення рейтингів України в наступному році, якщо вважатиме, що консолідація державних фінансів буде відбуватися швидше, ніж зараз прогнозується.

"Ми можемо знизити рейтинги країни, якщо перебої з фінансуванням за допомогою пільгових програм або ринків капіталу упродовж наступного року поставлять під сумнів здатність уряду виконувати зобов'язання щодо обслуговування боргу", - додає S&P.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту України в іноземній валюті на рівні "B" зі стабільним прогнозом.