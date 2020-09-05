Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "B"
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на вебсторінці агентства Fitch.
Як зазначається, рейтинг України відображає її макроекономічну політику, що заслуговує довіри, вона дозволила знизити інфляцію та звузити бюджетний дефіцит до рівня, який був перед викликаним коронавірусом шоком, а також історію міжнародної підтримки.
"Шок від коронавірусу, принаймні тимчасово, повернув назад покращення, досягнуті Україною протягом останніх років у плані зниження боргового тягаря, нормалізації перспектив зростання після геополітичної та економічної кризи 2014-2015 років", - йдеться у повідомленні.
За оцінками Fitch, Україна задовольнила майже 68% своїх потреб у фіскальному фінансуванні на 2020 рік у розмірі $ 23,5 млрд США.
Fitch прогнозує міжнародні резерви України на кінець 2020 року на рівні 27,4 млрд дол. у порівнянні з 29 млрд на початку вересня.