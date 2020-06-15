Агентство Fitch понизило довгостроковий кредитний рейтинг ДТЕК ВДЕ

Рейтингове агентство Fitch понизило довгостроковий кредитний рейтинг компанії «ДТЕК ВДЕ» з «В» на «В-» через системну кризу і відсутність подальших реформ в енергетиці.

Про це 15 червня повідомили у групі компаній SCM, куди входить ДТЕК ВДЕ.

«Рейтингове агентство Fitch змінило довгостроковий кредитний рейтинг емітенту ДТЕК ВДЕ з «В» на «В-», прогноз – негативний», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що причинами перегляду рейтингу агентство Fitch називає системну кризу і відсутність подальших реформ в енергетиці, нестабільність розрахунків і борги за вироблену зелену електроенергію з боку ДП «Гарантований Покупець», що негативно впливає на фінансовий стан і ліквідність компанії. Іншими важливими факторами є відсутність прийнятих рішень відносно змін у законодавстві щодо перегляду розмірів зеленого тарифу та загальне погіршення економічної ситуації в Україні через пандемію коронавірусу.

В агентства інформують про те, що з березня 2020 року рівень розрахунків ДП «Гарантований Покупець» з виробниками «зеленої» електроенергії варіюється від 5 до 10%. На кінець травня заборгованість перед ДТЕК ВДЕ досягла 1,8 млрд грн без ПДВ. Якщо ситуація з розрахунками не зміниться, фінансовий стан компанії буде ще більш послаблений, що може призвести до подальшого зниження рейтингу.

За словами генерального директора ДТЕК ВДЕ Філіпа Лекебуша, зниження рейтингових показників ДТЕК ВДЕ відображає кризу у відновлюваній енергетиці України, і в аналогічних складних умовах знаходяться всі інвестори ВДЕ.

Як повідомлялось, ДТЕК ВДЕ — операційна компанія, що управляє активами ДТЕК у сфері відновлюваної енергетики.

У структуру компанії сьогодні входять Ботієвська (200 МВт); Приморська (200 МВт) та Орловська (100 МВт) вітрові електростанції; Трифанівська (10 МВт), Покровська (240 МВт) і Нікопольська (200 МВт) сонячні електростанції.