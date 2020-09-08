Fitch покращила цьогорічний прогноз для світової економіки

Міжнародна рейтингова агенція Fitch Ratings очікує, що світовий ВВП впаде на 4,4% протягом 2020 року. Прогноз переглянутий у бік поліпшення у порівнянні з червнем, коли прогнозувалося падіння світової економіки на 4,6%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Fitch Ratings.

Fitch Ratings очікує, що економіка США скоротиться на 4,6% цього року у порівнянні з падінням на 5,6% у червневому прогнозі. Прогноз зростання в Китаї на 2020 рік становить +2,7% порівняно з +1,2% у червневому прогнозі. Ці зміни були частково компенсовані зниженням прогнозів ВВП на 2020 рік для єврозони до -9,0% (-8,0%), Великої Британії до -11,5% (-9,0%) та для ринків, що розвиваються.

У Fitch Ratings відзначають, що офіційні дані виявили масштаби економічних потрясінь у другому кварталі 2020 року, коли світовий ВВП впав на 8,9%, а в багатьох країнах обсяг виробництва впав на одну п'яту або більше. Особливо виділяються Велика Британія, Індія, Франція, Італія та Іспанія, які запровадили суворий та тривалий карантин.

Також зауважується, що рецесія, пов'язана з коронавірусом, була дуже короткою: у березні та квітні активність різко впала, а після травня досить швидко відновилася.

Безліч індикаторів по більшості економік вказують на більш швидке та послідовне зростання ВВП у третьому кварталі 2020 на сьогоднішній день, ніж очікувалося у попередньому прогнозі.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 вересня у світі загалом зафіксували 27 мільйонів 489 тисяч випадків коронавірусу, зокрема 896 867 летальних.