«Надія на світле майбутнє»: ОЕСР покращила прогноз для світової економіки

Світова економіка за підсумками цього року впаде на 4,2% замість 6% на тлі обнадійливих новин щодо появи вакцини проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на міжнародну Організацію економічного співробітництва та розвитку повідомляє Sky News.

Крім того, згідно з прогнозом ОЕСР, у наступному році світова економіка зросте на 4,2%, а у 2022 році – на 3,7%.

«Вперше з початку пандемії є надія на світле майбутнє. Прогрес у роботі з вакцинами та лікуванням зменшили рівень невизначеності», - заявив головний економіст організації Лоуранс Бун.

За його словами, саме завдяки безпрецедентним діям урядів та центральних банків глобальна активність швидко відновилась у багатьох секторах, хоча надання деяких видів послуг ще залишається обмеженим через необхідність дотримання соціальної дистанції.

«Більшість компаній вижили, хоча велика кількість з них фінансово послабшали», - зазначив Бун.

ОЕСР також закликала уряди країн не припиняти економічну підтримку бізнесу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 1 грудня в світі зафіксували 63 589 725 випадків коронавірусу, померли 1 473 926 осіб.

Фото: shutterstock