«Надія на світле майбутнє»: ОЕСР покращила прогноз для світової економіки
Як передає Укрінформ, про це з посиланням на міжнародну Організацію економічного співробітництва та розвитку повідомляє Sky News.
Крім того, згідно з прогнозом ОЕСР, у наступному році світова економіка зросте на 4,2%, а у 2022 році – на 3,7%.
«Вперше з початку пандемії є надія на світле майбутнє. Прогрес у роботі з вакцинами та лікуванням зменшили рівень невизначеності», - заявив головний економіст організації Лоуранс Бун.
За його словами, саме завдяки безпрецедентним діям урядів та центральних банків глобальна активність швидко відновилась у багатьох секторах, хоча надання деяких видів послуг ще залишається обмеженим через необхідність дотримання соціальної дистанції.
«Більшість компаній вижили, хоча велика кількість з них фінансово послабшали», - зазначив Бун.
ОЕСР також закликала уряди країн не припиняти економічну підтримку бізнесу.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 1 грудня в світі зафіксували 63 589 725 випадків коронавірусу, померли 1 473 926 осіб.
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