Падіння ВВП за підсумками року не повине перевищити 5% - Ковалів

Падіння економіки в Україні за підсумками 2020 року не має перевищити відмітку у 5%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера сказала заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів.

"Економіка України (на кінець поточного року - ред) не впаде більш ніж на 5%",- сказала Ковалів.

Як повідомляв Укрінформ, Світовий банк прогнозує, що падіння економіки України на кінець року становитиме 5,5%.

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За прогнозами Міжнародного валютного фонду, ВВП України у поточному році впаде на 7,2%.