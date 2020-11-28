Падіння ВВП за підсумками року не повине перевищити 5% - Ковалів
Укрінформ
Падіння економіки в Україні за підсумками 2020 року не має перевищити відмітку у 5%.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера сказала заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів.
"Економіка України (на кінець поточного року - ред) не впаде більш ніж на 5%",- сказала Ковалів.
Як повідомляв Укрінформ, Світовий банк прогнозує, що падіння економіки України на кінець року становитиме 5,5%.
За прогнозами Міжнародного валютного фонду, ВВП України у поточному році впаде на 7,2%.