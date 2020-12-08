Україна імплементувала 61% європейського законодавства у сфері енергетики

Україна посіла друге місце у загальному рейтингу країн-учасниць Енергетичного Співтовариства за рівнем імплементації європейського законодавства із загальною оцінкою 61%.

Про це сказав директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач, презентуючи звіт щодо впровадження реформ в енергетичній галузі, повідомляє Комітет з питань енергетики та ЖКП, передає Укрінформ.

Зокрема, згідно з оцінками Енергетичного Співтовариства, Україна посіла друге місце у загальному рейтингу країн-учасниць за рівнем імплементації європейського законодавства із загальною оцінкою 61%, поступаючись лише Чорногорії з рівнем імплементації 69%.

За словами Копача, впровадження європейського законодавства в газовій галузі Україна майже завершила. Прийняття законів про ринок природного газу та про анбандлінг НАК «Нафтогаз Україна» стало ключовим у реформуванні газового сектору, однак Україна має звернути увагу на домінуюче становище «Нафтогазу» на оптовому та роздрібному ринку аби завершити цей процес на 100%.

Говорячи про галузь електроенергетики, Копач зазначив, що Україна - єдина країна, яка одночасно, в один день, запустила такі сегменти ринку як: ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

"Деякі питання лишились відкритими, проте не можна не відзначити цей прогрес", - відзначив Копач.

Він уточнив, що на інтеграційному шляху до європейського електроенергетичного сектору, за висновками Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Україні необхідно: провести сертифікацію оператора системи передачі «Укренерго», змінити положення про суспільні обов’язки (PSO) та схему підтримки виробників альтернативної енергетики, переглянути роздрібні ціни для населення, переглянути обмеження на ринку електричної енергії, запровадити стандартні двосторонні контракти, забезпечити існування повноцінного ринку допоміжних послуг та балансуючого ринку.

Окремо Янез Копач наголосив на необхідності забезпечення незалежного статусу регулятора (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).

«НКРЕКП діє як центральний орган виконавчої влади, утворений Кабінетом Міністрів України – це є явним порушенням», - зазначив він та додав, що Україна протягом найближчого часу має внести відповідні зміни до Конституції України для відновлення незалежного статусу регулятора.